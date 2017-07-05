Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe imzayı attı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü Portekizli stoper Pepe kendisini 2 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Portekizli yıldız ve Başkan Fikret Orman'ın katıldığı imza töreninde yapılan açıklamalar şöyle:

FİKRET ORMAN: PEPE'Yİ UZUN ZAMANDIR İSTİYORDUK

Pepe'nin transferini değerlendiren Fikret Orman, "Bizim öncelikli işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek, Pepe transferiyle onları mutlu etmek. Çok önemli bir kariyere sahip futbolcu aldık. Pepe transferini uzun zamandır yapmak istiyorduk. Biz, ilk itibarıyla geçmişe değil geleceğe yatırım yapan bir kulübüz. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, değerli dostum Jorge Mendes'e de teşekkür ediyorum" dedi.