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'da kritik görüşme! Özbekler-...

SABAH İNTERNET

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 11:18 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 11:42
Galatasaray'da kritik görüşme! Özbekler-Sneijder...

'da kritik öneme sahip olan yönetim- görüşmesine start verildi...

'da Wesley ile yönetim arasındaki kritik görüşme başladı. Dün gece Türkiye'ye gelen Hollandalı ile Galatasaraylı yöneticiler, Özbeklerin sahip olduğu Point Otel'de bir araya geliyor.

Galatasaray adına Başkan ve Özbek'in 'artık kulüpte görev almayacak' dediği kardeşi Mehmet Özbek'in de toplantıya gireceği öğrenildi. Sneijder ise menajeri Guido Albers ile pazarlık masasında olacak.

Toplantıdan çıkması beklenen karar ise; ya Sneijder ile yola devam edilmesi ya da oyuncuya bonservisinin verilip, yolların ayrılması.

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Galatasaray'da kritik görüşme! Özbekler-Sneijder...
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