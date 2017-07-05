Galatasaray'da kritik görüşme! Özbekler-Sneijder...

Galatasaray'da Wesley Sneijder ile yönetim arasındaki kritik görüşme başladı. Dün gece Türkiye'ye gelen Hollandalı ile Galatasaraylı yöneticiler, Özbeklerin sahip olduğu Point Otel'de bir araya geliyor.

Galatasaray adına Başkan Dursun Özbek ve Özbek'in 'artık kulüpte görev almayacak' dediği kardeşi Mehmet Özbek'in de toplantıya gireceği öğrenildi. Sneijder ise menajeri Guido Albers ile pazarlık masasında olacak.

Toplantıdan çıkması beklenen karar ise; ya Sneijder ile yola devam edilmesi ya da oyuncuya bonservisinin verilip, yolların ayrılması.