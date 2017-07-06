Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ali Palabıyık'tan skandal karar

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 12:28 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 12:33
Ali Palabıyık'tan skandal karar

Gürcistan'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Portekiz-Çekya maçını yöneten Ali Palabıyık çok tartışılacak bir karara imza attı.

Karşılaşmanın 89.dakikasında Portekiz 2-1 öndeyken, Çekya'nın kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gidince Çek futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlk başta orta noktayı gösteren ve golü veren hakem Ali Palabıyık, sonrasında golü geçersiz sayınca Çek futbolcular yoğun bir biçimde itiraz ettiler ancak Palabıyık kararını değiştirmedi.

Ali Palabıyık'ın atılan golü iptal etmesinin nedeni ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşun ağlara gitmesi olarak düşünülse de Portekizli oyuncuların maç boyunca ofsayta düşmedikleri karşılaşmanın sonunda istatistiklere yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Palabıyık'tan skandal karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz