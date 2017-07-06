Cevabını sahada vereceğim

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Theo Bongonda
, Macaristan kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'da kendisini evindeymiş gibi hissettiğini belirten Bongonda, özel hayatıyla ilgili basında yer alan fotoğraflar için "Ben bir futbolcuyum ve bunları konuşmayı sevmiyorum. O fotoğraflarda ne alkol ne de başka bir şey alıyorum. Herkes kendi hayatından sorumludur. Bu tür şeylere çok cevap vermeyi düşünmüyorum. Ben cevabımı sahada vereceğim"
dedi.
İşte 21 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satır başları:
Burada çok mutluyum, Trabzon'da uzun yıllar kalabilirim
.
Kendimi süratli, teknik ve saha içinde fark yaratacak bir oyuncu olarak görüyorum
.
Hocamızın stilini ve oyun karakterini çok sevdim.
Bu takımda olmak istiyorsanız, koşmanız gerek.
İspanya Ligi, Türkiye Ligi'nden çok farklı. Burada fizik gücü daha ön planda.
Kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirten Bongonda, takımının başarısı için herşeyini vereceğini söyledi.
Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray'da forma giymiş bir arkadaşından bilgi aldığını belirten Bongonda, Trabzonspor için pozitif bilgiler aldığını söyledi.