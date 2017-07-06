Sneijder’in ters çalımı!

Galatasaray'a gelişi olay olan Wesley Sneijder
'in gidiş de olay olacak... Sarı-kırmızılı taraftarların önceki gece yarısı havalimanında karşıladığı Sneijder, dün sabah menajeri Guido Albers'le birlikte Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'e gitti. Görüşmede Hollandalı futbolcuya yeni sezonda kadroda düşünülmediği Başkan Özbek'in ağzından tebliğ edilirken, taraflar bir yıl kalan sözleşmenin fesih detaylarını konuşmaya başladı.
Önceki gece geldiği İstanbul'da başkanın otelinde konaklayan Sneijder bir hayli gergindi.
Ancak Sneijder ve G.Saray yönetimi arasında yapılan ilk görüşmede Hollandalı oyuncu, ezberleri bozdu. Başkan Özbek'in ağzından, "Yeni sezonda takım planlamasında seni düşünmüyoruz"
sözlerine karşılık Sneijder de yönetime, "Ücretimi düşüreyim, sözleşmemi uzatın..."
dedi. Böyle bir teklifi beklemeyen sarı kırmızılı yönetim ise, dün akşam saatlerinde planladığı ikinci toplantıyı erteledi. Özbek ve kurmaylarının Sneijder'in bu teklifini istişare edip, bugün tekrar toplanacağı öğrenildi. Bu arada kulüp avukatlarının bir haftadır incelediği Sneijder'in sözleşmesinde, '7.5 milyon Euro'ya serbest kalır'
maddesi bulunsa da bonservis talep etmeyecek. Ancak G.Saray cephesi geçen yıl kesilen ve 2.2 milyon Euro'yu bulan disiplin cezasını Sneijder'den tahsil etmeye çalışıyor.
Galatasaray yönetimi ayrılık reçetesini masaya koydu ama Hollandalı yeni kontrat istedi.
WESLEY'İN İPİNİ ÇEKEN 'ÇEKLER!'
SABAH,
Sneijder'in yönetim cephesinde biletinin kesilmesi ile ilgili önemli bir detaya daha ulaştı. Geçen sezon mali sıkıntılardan dolayı takıma maaşlar geç ödeniyordu ve Sneijder'e de ileri tarihlerde tahsil edilmek üzere çek veriliyordu. Yerlilere ise sadece sözlü olarak "Alacaklarınız daha sonra hesaplarınıza yatırılacak''
bilgisi geçiliyordu. Sneijder'in Florya'daki bir idmanın ardından takım arkadaşlarına kendisine verilen çeki gösterdiği ve yönetimi sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Bu hareket Dursun Özbek'in kulağına gitti ve yönetim Sneijder'in ipini çekti.
Sneijder toplantıdan 13:30'da ayrılırken, menajeri ve avukatının G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile toplantısı saat 14:30'a kadar sürdü.
BELHANDA HAZIRKITA!
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in yerine geldiği iddia edilen Belhanda, Hollandalı yıldız hakkında şöyle konuştu: "Şu anda bir forma numaram yok. Tercihim 10 olur. Eğer Sneijder ayrılırsa, o numarayı alacağım. Tabii ki Sneijder ile birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu.Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama tabi ki süreçte ne gerçekleşeceğini bilmiyoruz Sneijder ile ilgili olarak. Bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz yönetim son kararı verir."
FOTOĞRAFLAR
Turgut DOĞAN