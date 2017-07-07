Aradaki farkı karşılayın gideyim

Galatasaray ile Sneijder arasındaki satranç dün de devam etti. Taraflar yine anlaşamadı.
Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan Sneijder'de her gün farklı bir gelişme yaşanıyor. Hollandalı'nın, 'Ücretimi indireyim, sözleşmemi uzatın'
teklifine bir gün önce başkan Dursun Özbek
olumsuz yanıt vermiş ve "Seninle çalışmayı istemiyoruz. İşi fazla uzatmayalım"
demişti. Bu sözlerden sonra dün taraflar bir kez daha görüştü. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini bahane edip, kalmakta direten Sneijder'e A takım yolunun kapalı olduğunun mesajını bir kez daha verdi. Bunun üzerine Hollandalı yıldız strateji değiştirerek, "Şu ana kadar tek teklif İtalya'dan geldi. Ancak buradaki ücretimi ödemiyorlar. Aradaki farkı karşılarsanız, giderim
" diyerek yelkenleri suya indirdi. G.Saray yönetimi ise bu teklife soğuk baktı ve geri adım atmadı. Yönetim "Sadece bonservisini veririz" restini çekti. Kulüp avukatları da devreye girerek olası bir FIFA davası için hazırlık yapmaya başladı.
2.5
Sneijder'e Sampdoria ya da Bologna'nın teklif sunduğu iddiası var. G.Saray'ın 4.5 milyon Euro verdiği Hollandalı'ya bu iki kulübün önerdiği ücret 2.5 milyon Euro civarı.
Wesley Sneijder, iki sezondur ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu konumundaydı.
?'G.SARAY'DAN AYRILIRSA SNEİJDER'E TALİBİZ'
Transferin flaş takımı Başakşehir büyük oynuyor... Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray ile yol ayrımında olan Wesley Sneijder'i alabileceklerini söyledi. Gümüşdağ, A Spor'a
yaptığı açıklamada "Sneijder G.Saray'dan ayrılırsa talip oluruz"
dedi.