Fenerbahçe - Juventus Bükreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe yarın ilk hazırlık maçına çıkacak.

Sarı lacivertliler, Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda saat 18.00'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Juventus Bükreş maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kameni, Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar da Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi halinde ilk kez forma giyecekler.

Sarı Lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman 4 yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.