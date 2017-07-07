Göztepe Andre Castro ile anlaştı

Daha önce prensip anlaşmasına varılmasına rağmen 3 yıllık sözleşmede direten 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, yapılan görüşmede 2 yıllık mukaveleyi kabul edince sorun çözüldü, bugün sağlık kontrolünden geçti.



4 sezondur Süper Lig'de Kasımpaşa formasını giyen Castro, ligde 131 maçta 18 gol attı. Geçen sezon 6 gol kaydeden yıldız futbolcu, Portekiz'de Porto, İspanya'da Sporting Gijon'da da oynayıp Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşadı.



Selçuk Şahin ve Axel Ngando'dan sonra 3'üncü transfer olan Castro'nun akşam antrenmanına katılacağı bildirildi. Bu arada prensipte anlaşılan Litvanyalı kaleci Karcemarskas'ın Osmanlıspor'dan bonservisini almasını bekleyen sarı kırmızılılar, transfer listesinde yer alan Olympiakoslu sol bek Aly Cishokko ve Gaziantepspor'dan forvet Nabil Ghilas'ın menajerleri ile görüşmeleri sürdürüyor.



Göztepe'nin teklifini kabul eden ofansif orta saha oyuncusu Oscar Scarione'nin yeni sezon için peşinatını ödeyip sözleşmesini uzatan Maccabi Tel Aviv'le anlaşmaya çalıştığı bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat ilgilendiği Newcastle United'dan sol kanat Gouffran'ın da pürüzler giderilir giderilmez Cishokko, Ghilas ve Scarione gibi İzmir'e gelip imza atacağı belirtildi.



SON KARAR BORNOVA



Göztepe yönetimi, Süper Lig'deki maçlarını Bornova Stadı'nda oynamak için Bornova Belediyesi ile prensipte anlaşmaya vardı. 6041 seyirci kapasiteli stada 2000 kişilik portatif tribün yapılacağı, inşaata İzmir Valiliği ile de görüşüldükten sonra bu ay içinde başlanacağı kaydedildi. 11 Ağustos'ta başlayacak ligde yeni tribünün Göztepe'nin seyircili ilk iç saha maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.



Göztepe, 1'inci Lig'de Eskişehirspor'la oynanan play off finali sonrası 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Atatürk Stadı alternatifini gündeme almayan sarı kırmızılıların stadın reklam gelirleri ve büfelerinin işletmesini almak için de belediyeyle anlaştığı, tarafların detaylar konusunda son kez masaya oturacağı öğrenildi.

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