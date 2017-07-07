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, 'ın kadrosunda yok

Giriş Tarihi: 7.7.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 19:15
Sneijder, Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yok

'ın Avrupa Ligi kadrosunda Wesley yer almayacak

Ntvspor'da yer alan habere göre Wesley , 'ın Avrupa Ligi için 'ya bildirdiği listede yer almadı.
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Sneijder, Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yok
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