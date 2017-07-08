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, Atınç'ı kiraladığını KAP'a bildirdi

Giriş Tarihi: 8.7.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 14:23
Beşiktaş, Atınç'ı kiraladığını KAP'a bildirdi

, bonservisi Almanya'nın Leipzig takımında bulunan Atınç Nukan'ın 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Atınç Nukan'ı bu sezon da kiraladı. Siyah beyazlılar, Atınç için kulübü Leipzig'e 200 bin avro kiralama bedeli ödeyecek. Genç stoper için 3 milyon avro satın alma opsiyonu belirlendi.

'ın, 'ın transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."

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Beşiktaş, Atınç'ı kiraladığını KAP'a bildirdi
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