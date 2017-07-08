Favori Bony

Transferdeki ilk büyük bombasını Pepe'yi kadrosuna katarak patlatan Beşiktaş, rotasını forvet mevkiine çevirdi. Aboubakar'dan umudunu kesen siyah-beyazlıların, Diego Costa, Eduardo Vargas, Wilfried Bony gibi isimler için görüşmelere hız verdiği öğrenildi. FFP anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran Başkan Orman ve ekibinin, iki haftalık süreç içinde golcü transferine son noktayı koymayı hedeflediği belirtildi.
?DIEGO COSTA BEĞENDİ!
Beşiktaş, bir süredir temas halinde olduğu Fransız Andre Pierre Gignac'ın ABD takımı Los Angeles Galaxy takımı ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Manchester City'de şans bulamayan Wilfried Bony'yi kiralama yoluyla renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'ın,
İngiliz kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Kartal'ın forvet adaylarından Diego Costa'nın, Instagram'dan, Beşiktaş'ın hesabındaki şampiyonluk görüntülerinden birini beğenmesi dikkat çekti.
Costa'nın da yüksek maliyeti Kartal'ı düşündüren etkenlerden...