Favori Bony

BUGÜN NELER OLDU

Transferdeki ilk büyük bombasını Pepe'yi kadrosuna katarak patlatan Beşiktaş, rotasını forvet mevkiine çevirdi. Aboubakar'dan umudunu kesen siyah-beyazlıların, Diego Costa, Eduardo Vargas, Wilfried Bony gibi isimler için görüşmelere hız verdiği öğrenildi.Beşiktaş, bir süredir temas halinde olduğu Fransız Andre Pierre Gignac'ın ABD takımı Los Angeles Galaxy takımı ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.İngiliz kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Kartal'ın forvet adaylarından Diego Costa'nın, Instagram'dan,Costa'nın da yüksek maliyeti Kartal'ı düşündüren etkenlerden...