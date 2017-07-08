Son dakika... Rasim Ozan Kütahyalı beraat etti

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında sanık Rasim Ozan Kütahyalı ve müşteki Mahmut Nedim Uslu'yu avukatları temsil etti.

KÜTAHYALI SAVUNMA YAPTI

Önceki duruşmada sorgusu yapılan Rasim Ozan Kütahyalı, suçlamayı kabul etmediğini, iddianameye konu cümleleri hakaret kastı ile kurmadığını, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve dosyanın müştekisi Mahmut Nedim Uslu'nun kendisini hedef alan ve ağır hakaret içeren sözlerine karşılık o sözleri sarf ettiğini belirterek, "İfadelerimin hakaret olarak değil gazeteci kimliğimle ağır eleştiri olarak kabul edilmesi gerekir" dedi.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin beyanlarının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki Mahmut Nedim Uslu'nun avukatı ise sanıkla uzlaşmak istemediklerini, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

'RENCİDE EDİCİ BİR ETKİ YARATSA DA...'

Kısa bir aradan kararını açıklayan mahkeme, sanığın 30 ve 31 Ağustos 2015 tarihlerinde bir televizyon programında yaptığı konuşmalarda müştekiye yönelik olarak sarf ettiği "Kabadayı", "Ucuz kabadayı, "Sahte kabadayı", "Karton kabadayı" sözlerinin sövme ve hakaret olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Bu tür deyimlerin kişileri değerlendirmede kullanıldığını belirten mahkeme, "Kişi bunu mesnetsiz söylese de; söz konusu sözlerin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirildiği ve 'tükürdüğünü yalamak' şeklindeki bir sözün genel olarak deyim anlamında kullanıldığı gözetildiğinde bu sözler eleştiri kapsamında görülmüştür" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın program yorumcusu ve gazeteci kimliği ile faaliyette bulunduğunu hatırlatan mahkeme, "Yine katılan Mahmut Nedim Uslu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili olarak kamu önünde kişilikler olduğu, söylenen sözlerin yoğunluğunun kişiler üzerinde rencide edici bir etki bıraksa da söz konusu eylemin ağır eleştiri kapsamında kaldığı, bunun da fikir ve düşünceyi yayma hürriyetinin ve ifade hürriyetinin doğal bir sonucu olduğu gözetildiğinde, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediği sabit görülmekle bihakın beraatine..." karar verdi.