Türkiye’de Arda’nın yeri Galatasaray’dır

-Eksiklerimiz ortada. Çok kuvvetli bir takım kurma arzusu içindeyiz. Transfer uçakları inmeye devam edecek
-Sayın Tudor; genç, önemli futbolculuk ve antrenörlük kariyeri olan bir isim. Kulübümüze yakışan bir teknik adam
Sarı-kırmızılı kulübün gündemi ve transfer çalışmaları hakkında Anadolu Ajansı 'Spor Masası' programında bilgi veren Başkan Dursun Özbek
, Barcelona ile yol ayrımında olan Arda Turan
hakkında da konuştu. Dursun Özbek'in açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Arda dünya markası bir futbolcumuz.
Türkiye'ye dönerse geleceği tek kulüp G.Saray'dır.
Ben Arda'nın başkanıyım, ağabeyiyim. Kendisi de bu arzuyu belirtmiştir. Farklı bir gündem oluşturmaya gerek yok."
TAKIMDA KORKUNÇ BİR UYUM VAR
"Uçaklar
inmeye devam edecek. Önceki transferlerde 1 haftalık gecikme oldu, taraftardan özür diliyorum.
Önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmak durumundayız. Galatasaray'a yakışan futbolcuları kadroya katmaya devam ediyoruz. Eksiklerimiz belli. Çok kuvvetli bir takım kurma arzusundayız. Takıma kısa bir ziyaret yaptım. Kampın nasıl olduğunu görmek istedim. Korkunç bir uyum var. Ben aşağı-yukarı 3 seneden beri takımla beraberim. Bu seneki uyumdan çok tatmin oldum.
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TUDOR, GALATASARAY'A YAKIŞIYOR
"Rakiplerimiz
de Avrupa'da başarılı olmuş isimleri transfer ediyorlar. Bu bir yarış. Galatasaray'ın da gerekeni yapması gerekiyor. Bu yarış liglere keyif getirecek. İnşallah kavgasız, seyredilecek bir lig olacak.
Sayın Igor Tudor genç, önemli futbolculuk ve antrenörlük kariyeri olan biri. Futbola enerjiyi koyma inancı olan bir teknik adam. Biz bunu görmüştük. Ekibi de aynı şekilde. Son derece bilinçli. Galatasaray'a yakışan bir antrenör. Ligin seviyesi bu sezon çok farklı olacak.
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NEDEN FENERBAHÇE'YE GİTTİ SİNAN'A SORMAK LAZIM
Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan kaptanları Sinan Güler hakkındaki soruya, "Kariyer planlamasında Euroleague var. Bunun önünü kesmek mi gerekiyor? Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tercih ettiği rakip takım. Bunu Sinan'a sormak lazım" cevabını veren Özbek, Ergin Ataman için de "Kontratı bitmeden yollasaydık konuşmalar olabilirdi. G.Saray, planlama yapmak zorunda. Daha iyi performans için çok yönlü düşünmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Dursun Özbek, kombine satışlarında 25 bini geçip yüzde 55'i aştıklarını belirterek, bu sezon daha kalabalık bir kitleye oynayacaklarını söyledi. Özbek, Riva ihalesiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: "Projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattım. Kendisine teşekkür ediyorum. Emlak Konuk ile buluşmamızı sağladı. Neticede beklentileri karşılayan ve önüne geçen bir ihale oldu. 'Riva'yı sattı, oyuncu alıyor' diye bir şey yok. G.Saray düşmanları konuşabilir. G.Saray'ı sevenlerin benim söylediğim anlamda kabul etmesini diliyorum."