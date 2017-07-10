Emenike korkusu

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Forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe'ye, adı Çin kulüpleriyle anılan Manchester City'nin 28 yaşındaki golcüsü Wilfried Bony önerildi. Sarılacivertli yetkililer, Fildişili forveti hemen incelemeye alırken,görüşünde birleşti. Çabuk küsen ve sıkılgan bir karaktere sahip olduğu ifade edilen oyuncu, Ocak 2015'te Manchester City'ye adım attığından bu yana aradığını bulamadı. Son olarak Stoke City'ye kiralanan fakat 11 maçta yalnızca 2 gol atabilenFenerbahçe'yi geri adım atmaya itti.yıl önce Sparta Prag'dan Hollanda ekibi Vitesse'ye 250 bin Euro'ya transfer olan Wilfried Bony, büyük çıkışına burada imza attı., yalnızca 2 yıl sonra kendisini 16 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Swansea'de buldu. 1.5 yıl oynadığı Swansea'de de formunu sürdüren Fildişi Sahilli santrfor, 32 milyon Euro bonservisle M.City'ye geçince baskıyı kaldıramadı.Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için yarın İsviçre'nin Lozan kentine gidecek. 19 Temmuz'a kadar burada çalışacak sarı-lacivertliler, 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.