Yönetim çark etti!

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BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Sneijder'le ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bir haftadır sarı-kırmızılı yönetim ile pazarlık yapan Hollandalı futbolcu dün akşam saatlerinde Instagram hesabından bir açıklama yaptı:Açıklama sosyal medyada G.Saraylı taraftarların büyük ilgisini çekti veyorumları yapıldı. Yönetim cephesi sessizliğini korurken, görüşmelerde Hollandalı futbolcuya idman yapması ve sağlık kontrolüne girmesi için izni vermemişti.Öte yandan G.Saray yönetiminin menajer Guido Albers'le görüşmeleri devam edecek. Bir araya gelecek olan taraflardan yönetim, fesih için yeni bir teklif yapacağı ifade ediliyor. Yetkililer, oyuncuya kesilen 2.3 milyon Euro ceza ısrarından vazgeçip, Sneijder'e Beşiktaş ve F.Bahçe'ye gitmemesi halinde bonservisinin ücretsiz verilmesi önerisini getirecek. Hollandalının nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Taraftarların yoğun destek verdiği Sneijder'in ayrılık sürecinden yara almak istemeyen Başkan Dursun Özbek'in yoğun tansiyondan rahatsız olduğu ve meselenin kısa sürede halledilmesini istediği belirtiliyor.2007'de Ajax'tan İspanyol devi Real Madrid'e 27 milyon Euro karşılığında transfer olan Wesley Sneijder, sonraki adreslerinde hep değer kaybettiReal Madrid'e Schuster'in göreve geldiği 2007-08 sezonunda transfer olan Sneijder için Ajax'a 27 milyon Euro ödeyen İspanyol kulübü, oyuncuyu iki yıl sonra 16 milyon Euro'ya Inter'e satmıştı.2012 yılında sezon başına 6 milyon Euro olan kontratı Inter'e fazla gelen Hollandalı, bu kez yüzde 50 değer kaybıyla,'ya Galatasaray'a transfer oldu. 2011 yılında Alex Ferguson'un Inter'den Manchester United'a transferi için 30 milyonu gözden çıkardığı Wesley Sneijder, geride kalan 10 sezonun ardındanile Galatasaray'dan ayrılabilir. Real Madrid'de 2007'de yılda 3.5 milyon Euro kazanan Sneijder'e, Sampdoria bu sezon için yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti.Wesley Sneijder sosyal medya hesabından ayrıca bir video paylaştı. Hollandalı oyuncunun videosunda sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafları ile birlikte "Vurulmuşum bu renklere, ölsem dönmem geriye. Biz hep sevdik, tek yürektik. Statları inlettik. Zirvedesin sen zirvede. Kalbimdesin sen kalbimde. Birliktesin sen benimle, sevgin her yerde. Galatasaray şampiyon, dört yıl arda arda mutlu son. Taraftarıyla el ele yine şampiyon" sözlerinin olduğu Galatasaray tezahüratı yer aldı.