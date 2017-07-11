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geliyor

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017
Emre Mor geliyor

Alman kulübü kiralama konusunda karar verdi. Kanarya’nın, daha önce anlaştığı ’u hafta sonuna kadar İstanbul’a getireceği bildirildi

Dortmund'u ikna eden F.Bahçe, milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe bir süredir peşinden koştuğu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan'ı İstanbul'a çağırmış ve oyuncuyu kiralamak için teklifini resmen iletmişti. Borussia Dortmund'da Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Peter Bozs'un Emre'yi sezon başı hazırlık kampında görme isteği, yönetimin önündeki tek engeldi. Son gelen bilgi, bu engelin ortadan kalktığı yönünde. Dortmund'un Emre'yi kiralama konusunda karar verdiği ve oyuncunun istediği takıma gidişine onay çıktığı bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN KARARLI TUTUMU ETKİLİ OLDU
Bu gelişmenin ardından gözler Emre ve menajerine çevrildi. Emre'nin kararını birkaç gün içerisinde vermesi bekleniyor. 19 yaşındaki genç futbolcunun, Almanya'dan bazı talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin kendisine olan yaklaşımı nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte forma giymeyi istediği ve bu nedenle transferin olumlu sonuçlanmasının çok yüksek ihtimal olduğu kaydedildi. Emre transferinin hafta sonuna kadar noktalanması bekleniyor.

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Dortmund'da Tuchel döneminde geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Emre Mor, 12 maç oynadı, 1 gol attı.
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Emre Mor geliyor
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