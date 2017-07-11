Galatasaray, Mariano ile anlaştı

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gomis, Belhanda ve Maicon'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, defans bölgesine takviye yaptı. Galatasaray, sağ bek pozisyonunu Laliga ekiplerinden Sevilla'da oynaya Brezilyalı futbolcu Mariano
ile doldurdu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması ve başarılı oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
31 yaşındaki futbolcu Brezilya'da Guarini, Ipatinga FC, Tombense, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense ekiplerinde forma giyerken, Avrupa futbolundaki ilk deneyimini ise Fransa Ligi'nde Bordeaux'da yaşadı. Mariona, Sevilla'da geçtiğimiz sezon Laliga, İspanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda toplam 43 maçta görev aldı ve 4 asist ile mücadele etti. Brezilyalı oyuncu bu müsabakalarda 8 sarı kart görürken, kırmızı kart ile hiç cezalandırılmadı.
NE KADARA BİTTİ?
NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray, Brezilyalı sağ bek oyuncusu için La Liga devine 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı ekip, Mariano'ya ise yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek.