Le Guen nefessiz bıraktı

Le Guen, bu sabah her antrenman öncesinde olduğu gibi saha içerisinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde istasyon çalışması yaptı.



Ardından teknik direktör Le Guen, futbolcularını iki ayrı gruba ayırarak pas çalışması yaptırdı. Ardından futbolcular 3'en gruplara ayrılarak dar alanda kalabalık savunma önünde arkadaşlarına pas atabilme oyunu oynadı. Çalışmanın son bölümünde ise jokerli oyun oynandı.



ÖZEL ÇALIŞMA YAPTILAR



Antrenmanın sona ermesinin ardından yeil beyazlı takıma geç katılan Titi, Ekong, Jorquera ve Stancu, antrenmanın bitiminden sonra yaklaşık 30 dakika süren bir kondisyon çalışması yaptı.



KALECİLER SALONDA



Yeşil beyazlı takımın kalecileri Harun Tekin, Mert Günok, Okan Koçuk ve Muhammed Şengezer antrenör Mas ile birlikte salonda çalışma yaptılar. Bu arada sakat futbolculardan Bilal Kısa ile Furkan Özçal da tedavi sonrası salona geçti.



SAKATLAR DÜZELİYOR



Bursaspor'un sezon başı ilk hafta çalışmasında sakatlanan Kubilay Kanatsızkuş ile İbrahim Serdar Aydın ile ameliyat geçiren Ertuğrul Ersoy, fizyoteparist eşliğinde sahada kondisyon çalışması yaptı. Kubilay ile Ertuğrul'un bu hafta içerisinde takıma dahil olabileceği bildirildi.



ENES VE BERKAY ALTYAPIYA



Yeni sezon hazırlıklarını 35 kişilik bir kadro ise sürdüren Bursaspor'da takımdan gönderilecek oyuncuları, Le Guen'in hafta sonunda açıklayacağı bildirildi. Fransız teknik direktör Le Guen, alt yapıdan çalışmalara katılan Enes Ata ile Gökhan Berkay Yıldız Vakıfköy'e gönderdiği ilk isimler oldu.



BATALLA 'YA SAĞLIK KONTROLÜ



Bursaspor'un Arjantinli oyun kurucusu ve kaptanı Pablo Martin Batalla, bu sabah kulübün sağlık sponsoru Acıbadem Bursa Hastanesi'ne giderek kontrolden geçti. Kaptan Batalla, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Öte yandan Bursaspor, günün ikinci çalışmasını saat 17.30'da yapacak.

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