Son aslan Mariano

Galatasaray haftalardır aradığı sağ beki İspanya'da buldu
ve Sevilla'nın Brezilyalı savunmacısı Mariano
ile anlaşma sağladı. Oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho geçen hafta İstanbul'da oyuncusunun şartları için (2.2 milyon Euro-yaklaşık 8.8 milyon TL
) Galatasaray yönetimiyle anlaşma sağladıktan sonra dün Sevilla yönetimiyle bir araya geldi. Bir yıllık kontratı kalan Mariano için 4 milyon Euro'luk teklifi kabul eden Sevilla yönetimi, 2 yıl önce Bordeaux'dan aldığı sambacıyla yolları ayırmayı kabul etti.
MARIANO KİMDİR?
26 yaşına kadar ülkesi Brezilya'da forma giyen Mariano, 2012 yılında Fransız kulübü Bordeaux'ya transfer olmuştu. Sevilla'nın iki yıl önce bonservisine 4.5 milyon Euro ödediği Mariano, La Liga'da iki sezonda 54 maçta forma giydi. İspanyol vatandaşlığını kazanabilmek için önümüzdeki sezon da La Liga'da forma giymeyi planlayan Mariano, Galatasaray'ın 3 yıllık kontrat teklifini duyunca "Evet" dedi. Hücuma verdiği katkıyla İspanya Ligi'nde sivrilen Brezilyalı sağ beki Sevilla'nın efsane sportif direktörü Monchi, Fransa'dan transfer etmişti.