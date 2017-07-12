Emre&Dortmund: Teklifi kabul etti

Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, gözünü A Milli Takım ve Borussia Dortmund'un genç yeteneği Emre Mor
'a çevirdi. Mor ile el sıkışan Kanarya, son olarak Alman ekibini ikna etti. Dortmund cephesi, 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündeme geldiği takdirde önceliğin Fenerbahçe'de olacağı güvencesini verdi.
Emre Almanya ve Türkiye'den önemli talipleri olmasına karşın, Fenerbahçe'nin sıcak yaklaşımı nedeniyle sarı-lacivertlileri istiyor. Bir milyon 750 bin Euro karşılığı bir yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan genç yetenek,
Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un vereceği nihai kararı bekliyor. Fenerbahçe'nin Emre'yi kiralama bedeli karşılığı ise Dortmund'a 500 bin Euro ödemesi bekleniyor.