Asla kolay olmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, yeni sezonun resmi startını İsveç'te veriyor... Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için geçen sezon evinde oturan Aslan, cezasını çekti, İsveç temsilcisi Östersunds karşısında Avrupa Ligi İkinci Tur ilk ayağında rövanş için avantajlı bir sonuç arıyor. Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, karşılaşmayı değerlendirdiği basın toplantısında içerisinde bulundukları durumun resmini çizdi, zor bir oyun oynayacaklarını vurguladı. İşte Tudor'dan öne çıkan satır başları:bir karşılaşma bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Geçen sezon geç bitti, yeni sezonu ise erken açtık. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. Rakibimizin avantajları bizim ise dezavantajlarımız bulunuyor. Ciddiyetimizi korumak zorundayız.ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Kupa kazanmış bir takım, ligleri devam ediyor. Kuradan sonra rakip hakkında bilgi edinme şansı bulduk. Maçlarını izledik. Dediğim gibi şartlar gereği zor bir mücadele olacak.nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanlarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Hava şartları da bizim için dezavantaj olarak sayılamaz.başı kampından bahsetmek çok doğru olmaz. Bu maçtan ötürü istediğimiz gibi bir sezon önü kampı geçiremedik. Önümüzdeki zamanlarda aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacaktır. Şu an elimizde olan takım kalitesi de turu geçmek için yeterli olacaktır.hazırlık maçında büyük şanssızlık yaşadık. İki oyuncumuz sakatlandı. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz.Hırvat teknik adam, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve geleceği belirlisizliğini koruyan Wesley Sneijder hakkında yöneltilen sorulara ise,yanıtını verdi.