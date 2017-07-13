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Östersunds-y | CANLI

Giriş Tarihi: 13.7.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 20:05
Östersunds-Galatasaray | CANLI

Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılı ekip, bugün Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Östersunds ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelede ilk yarı: Östersunds 0-0 y

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2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandırıyor.

ÖSTERSUNDS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve en tecrübeli takımı olan sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynuyor. Jamtkraft Arena'da 20.00'de başlayan ve Kanal D'den naklen yayınlanan maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetiyor. Cimbom, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

SAAT: 20.00
STAT: Jamtkraft
ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.

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Östersunds-Galatasaray | CANLI
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