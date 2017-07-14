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, 'nin menajeri ile görüştü!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 17:29
Fenerbahçe, Loic Remy'nin menajeri ile görüştü!

Santrfor konusunda nokta atış yapmak zorunda olan ve şartları en uygun olmakla beraber en doğru ismi kadroya katmak isteyen 'nin radarına de girdi.

UEFA'ya verilecek takım listesi için son bir haftaya girilirken, 'de teknik ekip forvet inin bir an önce bitirilmesini istiyor. UEFA'nın mali kriterleri nedeniyle bütçesini aşamayacak Fenerbahçe forvet i için kiralık formülüne mahkum gibi görünüyor.

FENERBAHÇE KİRALIK GOLCÜ ARIYOR

Ne Kjaer'i satabilen ne de Van Persie'yi elden çıkarabilen Fenerbahçe bonservis geliri elde edemediği için hücum hattı için kiralık golcü arıyor. Bacca, Perez, Bony, Gignac, Batshuayi gibi isimler üzerinde çalışmalar yapan Sarı-Lacivertliler özellikle Milan'daki Niang'dan haber bekliyor.

Dün akşam geç saatlerde sürpriz bir transfer teması gerçekleşti. Bugün de stattaki kulüp binasında devam eden görüşmede 'nin menajeri Frederic Guerra'nın İstanbul'da Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturduğu kaydedildi.

Kendisine kulüp arayan Remy'yi Fenerbahçe'ye öneren Guerra'nın, Chelsea ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan golcü ismi 1 yıllığına Fenerbahçe'ye getirebileceğini söylediği belirtildi. 30 yaşındaki Loic Remy, geride kalan sezonu Crystal Palace'ta geçirdi.

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Fenerbahçe, Loic Remy'nin menajeri ile görüştü!
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