Moura-Niang sıcak saatler

Fenerbahçe için transferde durgun günler yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yurt dışına çıkması, ardından İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın dün takımın sabah yaptığı antrenmana katılmaması
gündemin bir anda ısınmasına yol açtı. Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura
için Fenerbahçe'nin ilgisini artırdığını yazdı. 24 yaşındaki orta sahanın,
40 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle bu transferin kiralık olarak yapılacağının altı çizildi.
KAMP BİTMEDEN GOLCÜ ALACAK
İtalyan Tuttosport ise F.Bahçe'nin, M'Baye Niang'ın
kiralanması konusunda Milan ile anlaştığını, sarı-lacivertlilerin 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini
ileri sürdü. Geçen sezonu Watford'da kiralık tamamlayan 22 yaşındaki Senegalli forvetin
İstanbul'da oynamaya yakın olduğu, iddianın içerisinde yer aldı. F.Bahçe cephesinden gelen bilgiler ise santrfor konusunda İsviçre kampı tamamlanmadan gelişmeler olabileceği yönünde. Yöneticiler Niang'ın yanı sıra Arsenalli Lucas Perez
ile de ilgileniyor.
Moura'nın, geçen sezon Draxler transferi sonrası düzenli olarak ilk 11 oynayamadığı için sıkıntılı olduğu biliniyor.
RAKİPLER BELLİ OLUYOR
Şampiyonlar
Ligi'nde Başakşehir,
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe
ve turu geçmesi
halinde Galatasara
y'ın 3. ön eleme
turundaki rakipleri bugün belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi Devler Ligi için TSİ 13.00, Avrupa Ligi için TSİ 14.00'te başlayacak.
İlk
maçlar 25-27 Temmuz, rövanşlar
ise 1-3 Ağustos tarihlerinde
oynanacak.