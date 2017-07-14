Moura-Niang sıcak saatler

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe için transferde durgun günler yaşanırken,gündemin bir anda ısınmasına yol açtı. Fransız L'Equipe gazetesi,için Fenerbahçe'nin ilgisini artırdığını yazdı.40 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle bu transferin kiralık olarak yapılacağının altı çizildi.İtalyan Tuttosport ise F.Bahçe'nin,kiralanması konusunda Milan ile anlaştığını, sarı-lacivertlilerinileri sürdü. Geçen sezonu Watford'da kiralık tamamlayanİstanbul'da oynamaya yakın olduğu, iddianın içerisinde yer aldı. F.Bahçe cephesinden gelen bilgiler ise santrfor konusunda İsviçre kampı tamamlanmadan gelişmeler olabileceği yönünde. Yöneticiler Niang'ın yanı sıraile de ilgileniyor.Ligi'ndeAvrupa Ligi'ndeve turu geçmesihalindey'ın 3. ön elemeturundaki rakipleri bugün belli olacak.İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiİlkmaçlar 25-27 Temmuz, rövanşlarise 1-3 Ağustos tarihlerindeoynanacak.