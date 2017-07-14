Parlatmak bizim işimiz

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Khouma Babacar'ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor.Siyah-beyazlıların, oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Fiorentina'ya, Mario Gomez ve Aboubakar'ın Beşiktaş'ta büyük bir çıkış yakaladıklarını hatırlatarak,önerisinde bulunduğu öğrenildi.yandan Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Eder ile arasında bir tercih yapmam gerekirse ben Babacar'ı isterim.Ancak tansferde kanat ve santrfor takviyesi öncelik gibi gözüküyor.Yaşı genç bir oyuncu ve Quaresma'dan çok şey öğrenebilir" diye konuştu.