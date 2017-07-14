Parlatmak bizim işimiz

Beşiktaş, forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Khouma Babacar'ın transferi için çalışmalarını sürdürüyor. 24 yaşındaki Senegalli yıldızın kulübü Fiorentina'ya satış opsiyonlu kiralama teklifi ile giden ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaşlı yöneticiler, ikinci kez İtalyanların kapısını çaldı.
Siyah-beyazlıların, oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Fiorentina'ya, Mario Gomez ve Aboubakar'ın Beşiktaş'ta büyük bir çıkış yakaladıklarını hatırlatarak, "Babacar'ı bize kiralayın, bir yıl içinde değerine değer katalım. Bu işten herkes karlı çıksın"
önerisinde bulunduğu öğrenildi. Babacar, Fiorentina formasıyla geçen sezon 31 resmi maçta 14 gol atıp, 2 asist yaptı.
Vida gündeme gelebilir
Öte
yandan Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Eder ile arasında bir tercih yapmam gerekirse ben Babacar'ı isterim. Marcelo'nun yerine Vida gündeme gelebilir.
Ancak tansferde kanat ve santrfor takviyesi öncelik gibi gözüküyor. Yusuf Erdoğan, Volkan Şen ve Jeremain Lens arasında da bakış açıma göre, Yusuf daha mantıklı.
Yaşı genç bir oyuncu ve Quaresma'dan çok şey öğrenebilir" diye konuştu.