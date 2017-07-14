Son dakika... Cenk Gönen Malaga'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Malaga ile anlaşan Cenk Gönen, yeni takımına kavuşuyor. Tecrübeli kalecinin, Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre deneyimli file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Malaga'ya gitti.

Cenk'in sağlık testlerinin ardından kısa süre içinde yeni takımına katılması bekleniyor.

Cenk Gönen'i renklerine bağlamak üzere olan Malaga, daha önce Kamerunlu kalecisi Kameni'yi Fenerbahçe'ye göndermişti.

2015'in yazında Beşiktaş'tan 600 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Cenk Gönen, sarı-kırmızılı ekipte iki sezon boyunca 1'i lig, 13'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi.