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Giriş Tarihi: 14.7.2017 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 12:04
Son dakika... Cenk Gönen Malaga'da

La Liga ekiplerinden 'yla anlaşan sağlık kontrolü için İspanya'ya gitti. Tecrübeli kaleci, Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ile anlaşan Cenk Gönen, yeni takımına kavuşuyor. Tecrübeli kalecinin, Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre deneyimli file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Malaga'ya gitti.

Cenk'in sağlık testlerinin ardından kısa süre içinde yeni takımına katılması bekleniyor.

'i renklerine bağlamak üzere olan Malaga, daha önce Kamerunlu kalecisi Kameni'yi Fenerbahçe'ye göndermişti.

2015'in yazında Beşiktaş'tan 600 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Cenk Gönen, sarı-kırmızılı ekipte iki sezon boyunca 1'i lig, 13'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi.

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Son dakika... Cenk Gönen Malaga'da
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