Trabzonspor, Muhammet Demir'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, Muhammet Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Trabzonspor, Muhammet'i 2016 yılında 2 milyon 750 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Muhammet Demir geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.