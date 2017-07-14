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Trabzonspor, Muhammet Demir'i borsaya bildirdi

Giriş Tarihi: 14.7.2017 15:08
Trabzonspor, Muhammet Demir'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, golcü futbolcu Muhammet Demir'in sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor, Muhammet Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Trabzonspor, Muhammet'i 2016 yılında 2 milyon 750 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Muhammet Demir geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.

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Trabzonspor, Muhammet Demir'i borsaya bildirdi
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