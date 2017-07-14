UEFA Avrupa Ligi kura çekimi!.. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde başlayan kura çekiminde Fenerbahçe ve 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Temsilcilerimiz kurada seribaşı olarak yer alıyor.
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...
PSV Eindhoven - Osijek / Luzern galibi
Norrköping / Trakai galibi - Shkendija / HJK Helsink galibi
Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby galibi
Sturm Graz / Mladost Podgorica galibi - FENERBAHÇE
Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Bialystok galibi
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
CSU Craiova (Romanya)
Nomme Kalju (Estonya) - Videoton (Macaristan) galibi
İnter Bakı (Azerbaycan) - Fola Esch (Lüksemburg) galibi
Valletta (Malta) - Utrecht (Hollanda) galibi
Panionios (Yunanistan) - Gorica (Slovenya) galibi
Brondby (Danimarka) - VPS Vaasa (Finlandiya) galibi