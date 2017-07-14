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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi!.. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor (CANLI)

Giriş Tarihi: 14.7.2017 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 14:10
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi!.. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor. Saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde başlayan kura çekiminde Fenerbahçe ve 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Temsilcilerimiz kurada seribaşı olarak yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

PSV Eindhoven - Osijek / Luzern galibi

Norrköping / Trakai galibi - Shkendija / HJK Helsink galibi

Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby galibi

Sturm Graz / Mladost Podgorica galibi - FENERBAHÇE

Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Bialystok galibi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

CSU Craiova (Romanya)

Nomme Kalju (Estonya) - Videoton (Macaristan) galibi

İnter Bakı (Azerbaycan) - Fola Esch (Lüksemburg) galibi

Valletta (Malta) - Utrecht (Hollanda) galibi

Panionios (Yunanistan) - Gorica (Slovenya) galibi

Brondby (Danimarka) - VPS Vaasa (Finlandiya) galibi

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi!.. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor (CANLI)
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