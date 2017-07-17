Barış hediyesi Nasri

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Wesley Sneijder'i yollayarak tepkileri üzerine çeken sarıkırmızılı yönetim, taraftarı tribüne çekecek ismi buldu: Samir Nasri.'ın dün ortaya çıkardığı Nasri&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Nasri'nin menajeri Alain Migliaccio ile Cenevre'de yapılan toplantıda prensip anlaşmasına varıldığı ve sarıkırmızılıların yıldız oyuncuya maç başılarla birlikte 4.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.Türkiye'ye gelmeye ikna olan 30 yaşındaki Nasri'nin transferinde teknik direktör Tudor ısrarcı.Galatasaray, İngiliz ekibini ikna etmek için kiralık sözleşmeye maç sayısına bağlı olarak satın olma zorunluluğu maddesi koyacak.