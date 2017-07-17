Galatasaray'ın yeni transferi Mariano imzaladı

İmza töreninde Mariano, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 2020 yılına kadar kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağladı.

Mariano'nun açıklamaları şöyle:

"TAFFAREL'DEN BİLGİ ALDIM"

Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir camianın parçası olduğum için mutluyum. Umarım Galatasaray'da önemli başarıların altına imza atarım. Galatasaray'dan gelen teklifi duyduğum zaman hiç düşünmedim çünkü Galatasaray Avrupa'da çok tanınan bir takım. Taffarel ile konuştum ve camia hakkında bilgi aldım.

"RÖVANŞTA TURU GEÇERİZ"

Östersunds maçını tamamını seyretme şansım olmadı ama skordan haberim var. Rakip kendi liginin yarısına gelmiş hazır bir takım. Ben kendi sahamızda taraftarımızın da desteğiyle rövanş maçında turu geçeceğimizi ümit ediyorum.

"OFANSİF YÖNÜM GÜÇLÜ"

Ofansif yönü güçlü bir sağ bekim. Hücuma destek vermeyi seven bir yapım. Avrupa'da oynarken de özellikle Fransa'da defansif yönümü güçlendirdim.