Taraftar 27 Temmuz’u beklesin

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Olympique Marsilya ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri hazırlık maçı sonrası gazetecilerle uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarında alınan skorların takımın durumunu yansıtmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Temmuz'da oynayacakları ilk karşılaşmaya kadar hazır olacaklarını belirtti. İşte Aykut Kocaman'ın sorulara verdiği yanıtlar:
AMAÇ, ZAAFLARIMIZI GÖREBİLMEK
Alınan sonuçlar kötü olsa da takımda olumlu gelişim gözleniyor. Gidişatı nasıl değerlendirirsiniz?
Skorlardan bağımsız her maç biraz daha iyiye gidiyoruz. Birincisi; geçen sezonki bekleyen takım yerine tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, baskılı bir takım olmaya çalışıyoruz. İkincisi; adam-adama savunmadan alan-adama geçmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü; şampiyonluktan uzak kalmanın getirdiği sahaya ve futbolculara kadar yansıyan özgüven problemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
Bütün bunları yapmaya çalışırken, 1 hafta içerisinde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar Sporting, Marsilya, Atletic Bilbao, Monaco... Liglerinin son derece kuvvetli takımları. Buradaki amacım, skor kaygısının ötesinde hem oyunun oturmasını beklemek hem de rakiplerin gücünden de kaynaklanan nedenlerden dolayı zaaflarımızı görebilmekti.
Tabii ki taraftarların temel kaygıları ve beklentileri skorlar üzerine. Bizim de amacımız bununla paralel götürerek takımı bu ayın 27'sinden itibaren skorları da kendi lehimize çevirecek duruma doğru getirmek.
VAN PERSİE BİZİ TAŞIR
Marsilya maçındaki performansı alkış alan Robin van Persie'yi nasıl buluyorsunuz?
Robin için söylenebilecek tek bir şey var. Şu oyunun etrafında dönebilirse Fenerbahçe'yi istenilen yere taşıyacak ana oyuncu olur.
Tabii hem sahada kalması hem de bu oyunun etrafında dönmesi. Kapasitesi zaten olağanüstü, potansiyelini söylemeye gerek yok.
Dünyanın en önemli oyuncularından biri... Etrafında dönmesi dediğim, bu arzulu oyunun etrafında dolanması. Fiziksel anlamda da oyunun içine katılması, yetenekleri anlamında da bu seviyede olması.
Josef ve Topal birlikte oynamadan takım mümkün mü?
Temel amacım oyunu değiştirmeye çıkarken, en azından birbirini tanımış oyuncularla yola çıkıp ondan sonra yavaş yavaş temelde neler değiştirebiliriz diye düşünmek. Topal- Souza ikilisi de bunlardan bir tanesi. Kalıcı olarak düşünülmemesini rica ediyorum.
Sadece onlar için değil herkes için... Önce uyumlu oyuncularla uyum sürecini geçirmek, sonra da yavaş yavaş daha iyi, daha doğru, daha uyumlu hangileri olabilir onu düşünmeye çalışmak olacak.
TAKIMDA KADRO DERİNLİĞİ YOK
Hangi oyuncular gidecek?
Gidecek oyuncularla ilgili henüz kararımı vermedim. Net gözüken şeylerden bir tanesi çok derinliği olan bir kadromuz yok ama Salih'in ve Fernandao'nun döneceğini düşünerek bir, belki iki, belki üç yeni arkadaşın da geleceğini düşündüğümüzde, biraz daha derinlik olacak. O zaman gidecek oyuncularla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Şu anda derin bir kadromuz yok. Dolayısıyla gidecek oyuncuları belirleme durumunda değilim.