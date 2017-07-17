Taraftar 27 Temmuz’u beklesin

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Olympique Marsilya ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri hazırlık maçı sonrası gazetecilerle uzun bir sohbet gerçekleştirdi.Skorlardan bağımsız her maç biraz daha iyiye gidiyoruz. Birincisi; geçen sezonki bekleyen takım yerine tamamen rakip sahada oynamaya çalışan, baskılı bir takım olmaya çalışıyoruz. İkincisi; adam-adama savunmadan alan-adama geçmeye çalışıyoruz.Bütün bunları yapmaya çalışırken, 1 hafta içerisinde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar Sporting, Marsilya, Atletic Bilbao, Monaco... Liglerinin son derece kuvvetli takımları.Tabii ki taraftarların temel kaygıları ve beklentileri skorlar üzerine.Robin için söylenebilecek tek bir şey var.Tabii hem sahada kalması hem de bu oyunun etrafında dönmesi.Dünyanın en önemli oyuncularından biri... Etrafında dönmesi dediğim, bu arzulu oyunun etrafında dolanması. Fiziksel anlamda da oyunun içine katılması, yetenekleri anlamında da bu seviyede olması.Temel amacım oyunu değiştirmeye çıkarken, en azından birbirini tanımış oyuncularla yola çıkıp ondan sonra yavaş yavaş temelde neler değiştirebiliriz diye düşünmek. Topal- Souza ikilisi de bunlardan bir tanesi.Sadece onlar için değil herkes için... Önce uyumlu oyuncularla uyum sürecini geçirmek, sonra da yavaş yavaş daha iyi, daha doğru, daha uyumlu hangileri olabilir onu düşünmeye çalışmak olacak.Gidecek oyuncularla ilgili henüz kararımı vermedim. Net gözüken şeylerden bir tanesi çok derinliği olan bir kadromuz yok ama Salih'in ve Fernandao'nun döneceğini düşünerek bir, belki iki, belki üç yeni arkadaşın da geleceğini düşündüğümüzde, biraz daha derinlik olacak. O zaman gidecek oyuncularla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Şu anda derin bir kadromuz yok. Dolayısıyla gidecek oyuncuları belirleme durumunda değilim.