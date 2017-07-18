2 yıllık hikaye

Ancak işin peşini bırakmayan sarı-lacivertliler, diplomasını alır almaz Elif'e imzayı attırdı
Yaz transfer sezonundaki 5. transferini dün gerçekleştiren Fenerbahçe
, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 17 yaşındaki Elif Elmas
'ı kadrosuna kattı. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve idari menajer Hasan Çetinkaya tarafından karşılanan genç oyuncu, Trabzonspor'un da teklifine rağmen sarı-lacivertlileri seçti ve "Fenerbahçe'de oynayacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi. Bu tercihin arkasında yatan neden ise 2 yıldır süren takip… Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan futbolcunun transferi için uzun zamandır bekleyen Fenerbahçe'nin, Elif Elmas'ı Türkiye'ye getirmesi öyle göründüğü kadar kolay olmadı.
İLK TEKLİF 15 YAŞINDA YAPILDI
Rabotnicki
altyapısından yetişen Elif Elmas, 2015'te A Takım forması giymesiyle Fenerbahçeli yetkililerin dikkatini çekiyor. Oyuncu izleme komitesinde görev yapan ve aynı zamanda altyapı sorumluları olan Müjdat Yetkiner ve Saffet Akbaş ile Kemalettin Şentürk, canlı izledikleri bir maçta özellikle top hakimiyeti ile dikkat çeken genç orta saha oyuncusunu hemen Fenerbahçe'ye almak istiyor ve Elmas ailesi ile temas kurularak teklif iletiliyor. Ancak o dönem 15 yaşında olan Elif, Üsküp'teki okulunu bırakmak istemediğini belirterek teklifi geri çeviriyor.
HER ADIMI TAKİP ALTINA ALINDI
Bu
yanıta rağmen, transferden vazgeçmeyen Fenerbahçeli scoutlar, tabiri caizse Elif Elmas'ın her adımını izlemeye devam ediyor. Genç oyuncunun yeteneklerinden çok etkilenen ve zaman içinde sürekli üstüne koyarak ilerlediğini düşünen Yetkiner, Şentürk ve Akbaş üçlüsü, yönetime de bu yönde rapor verdi.
Elif'in okulunu bitirmesinden sonra hemen harekete geçen sarı-lacivertliler, yeniden kapısını çaldıkları genç oyuncudan bu kez olumlu yanıt aldı. Kulübü Rabotnicki'nin de onay vermesinin ardından Makedon futbolcu Türkiye'ye getirilerek imza attırıldı.
Futbol kariyerinde Makedonya'nın U17, U18, U19, U20, U21 ve A Takım formalarını giyen Elif Elmas, son olarak 11 Haziran'da Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya karşısında 45 dakika forma giydi ve takımının en iyi ismi seçildi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
F.Bahçe müthiş bir yetenek buldu
17 yaşında
A milli takımının formasını giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Üstelik Makedonya gibi kolay risk alamayacak ve pozisyonlar 'papazlar' tarafından kapılmış bir takımda…
Transferi duyunca İspanya milli maçını seyrettim. Üçlü sıkıştırmalardan kolayca sıyrılıyor, özellikle sağ ayağına çok hakim…
Acemiliğine rağmen ne yapacağını doğru hisseden genç bir oyuncu var karşımızda.
Fenerbahçe müthiş bir yetenek bulmuş.
Bunu gerçekleştiren başta Müjdat Yetkiner olmak üzere altyapı yöneticilerini tebrik etmek lazım.
Doğru transfer budur. Minimum risk ile maximum fayda edersiniz. Elif Elmas, eğer kafa olarak da Türkiye'ye uyum sağlarsa, 2018 Mayıs'ında çok daha başka şeyler konuşuyor oluruz.
Gerçekten de önümüzde 'ekstra' bir yetenek var.