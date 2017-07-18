Burak Yılmaz için Çin seferi

Trabzonspor
'da transfer gündeminin bir numarası Burak Yılmaz
ile İstanbul'da gizli bir görüşme gerçekleşti. SABAH
'ın detaylarına ulaştığı görüşmeye başkan Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu, Burak Yılmaz ve menajeri katıldı. Daha önce yapılan ön anlaşmanın detaylarının masaya yatırıldığı görüşmede, oyuncuya Trabzonspor'a gelmek için yaptığı fedakarlık ve istek dolayısıyla teşekkür edildi. Ardından transfere resmiyet kazandırılması için Beijing Guoan Kulübü ile görüşmek üzere bir yöneticinin Çin'e gitmesi kararlaştırıldı. Bu görüşmede aktif rol almak istediğini dile getiren Burak Yılmaz, "Kulübümle yapılacak görüşmeye ben de katılmak ve onları ikna etmek istiyorum"
dedi.
KRAL YUVASINA GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'da 2009-2012 arasında 2,5 yıl forma giyen Burak Yılmaz, 93 maçta 58 gole imza atarken, bordomavili forma altında bir kez gol krallığı sevinci yaşadı.