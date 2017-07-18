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Isla, Fenerbahçe için geliyor
Isla,
Fenerbahçe
için geliyor
Giriş Tarihi: 18.7.2017
16:14
Güncelleme Tarihi: 18.7.2017
16:17
Fenerbahçe
'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Isla'nın yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe
'nin anlaştığı futbolcu
Mauricio Isla
'nın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen Şilili sağ bekin yarın gece 23.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
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