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Isla, için geliyor

Giriş Tarihi: 18.7.2017 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 16:17
Isla, Fenerbahçe için geliyor

'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Isla'nın yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin anlaştığı futbolcu Mauricio Isla'nın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen Şilili sağ bekin yarın gece 23.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
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Isla, Fenerbahçe için geliyor
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