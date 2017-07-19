Aykut Kocaman doğru adam

Daha F.Bahçe'ye imza atmadan Van Persie
'nin kariyerini ve futbol
unu öven teknik direktör Aykut Kocaman
'a, Hollandalı yıldızdan aynı şekilde karşılık geldi. Türkiye'ye geldiği günden bu yana maç öncesi ve sonrası basın toplantıları hariç konuşmayan
Van Persie, dün İsviçre'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kocaman'ı yere göğe sığdıramadı: "Hocamızın benim hakkımda söylediklerini duydum ve çok mutlu oldum. Hocanın hem kişiliği hem de taktiksel anlamda bize anlattıkları bana heyecan veriyor.
Toplantılarda istediklerini anlatış şekli de gerçekten harika. Bence Fenerbahçe'yi ileriye götürecek doğru adam Aykut Kocaman.
Kendi felsefesi var ve bu doğrultuda takımın gelişmesi ve değişmesi için süreci kendi yollarıyla işletiyor. Şu anda kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değil."
CEBİMDE 2 YILIN TECRÜBESİ VAR
Hollandalı golcü, "Burada geçirdiğin iki yılın sonunda Türkiye Ligi'ne bakınca ne görüyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Türk futbolu, Türkiye Ligi iyi oyuncuların olduğu gerçekten zor bir lig. Artık Türkiye'ye alıştım. Geride kalan iki yılın cebimde olmasının benim için çok iyi olduğunu ve bu tecrübeyle neler olacağını biliyorum."
BİR YA DA İKİ, BU SENE KUPA KALDIRACAĞIZ
Van Persie, "Eski günlerine dönecek misin?" sorusuna büyük fotoğrafı çekerek yanıt verdi: "Kişisel hedeflerimin ötesinde bambaşka bir durum var. Burada birlik olabilmek için bu birlik duygusunu daha fazla geliştirmek için çalışıyoruz. Bizim isteğimiz bu sezonu kupalarla kapatmak. 1 kupa olur, 2 kupa olur ama ne olursa olsun bu sezon kupalar getirmek istiyoruz. Takım olarak bu hedefe ulaşmak için birbirimize çok pozitif yaklaşıyoruz, birbirimizle futbol konuşuyoruz, birlik duygusunu hissetmeye gayret gösteriyoruz."
TÜRKİYE'DEKİ EN MUTLU GÜNLERİM
Geride kalan 2-3 haftaya bakarsak Fenerbahçe
'de en mutlu dönemimi yaşıyorum. Teknik ekipte 10 tane yeni isim var. Hepsi son derece profesyonel. Onlara istatistiklerinizle ilgili bir soru sorduğunuzda hemen yanıtlıyorlar. Size her türlü açıklamayı yapıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bu anlamda çok mutluyum. En iyisini yapmak istiyorum. (Van Persie'nin bu anlattıkları idmandaki tavırlarına da yansımış durumda. Yüzü sürekli gülüyor.)
SNEİJDER İÇİN YORUM YOK!
Van Persie, vatandaşı Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılığı ile ilgili soru üzerine, "Sneijder ile ilgili hiçbir şey söyleyemem çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum" demekle yetindi.
Son 6 yılımda 6 değişik hocayla çalışmak benim için oldukça farklı. Çünkü Arsenal'da 8 yıl aynı hocayla çalıştım. Feyenoord'da 2.5 yıl aynı hoca vardı. Milli takımda keza durum böyle. Yani kariyerimin ilk dönemleri teknik direktörler açısından gayet istikrarlıydı (gülüyor). Uzun yıllar aynı hocayla çalışmak çok daha iyi.