Madem aslansın...

Avrupa Ligi
ikinci ön eleme ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olarak taraftarına sezon başında büyük şok yaşatan Galatasaray
, bu akşam rövanşta turu getirecek olan 3 farklı galibiyet için sahaya çıkacak. UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan
ve 16 Şubat 2016'da oynadığı Lazio maçından 520 gün sonra bir Avrupa sınavı için taraftarının karşısına çıkacak olan Aslan, Neuchatel Xamax karşısında 3-0'ın rövanşında 5-0 kazandığı maçtan 29 yıl sonra
bir kez daha iki ve daha farklı ilk maçın handikabının altından kalkmaya çalışacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve telafisi olmayan karşılaşmada Alman hakem Bastian Dankert düdük çalacak.
BİR GÖRÜŞ: Levent Tüzemen
IGOR TUDOR CESUR OLMALI
İsveç ekibi maça derin savunma yaparak başlayacak. Ve kontratakla da sürpriz bir gol kovalayacak.
Galatasaray'ın turu geçmesi için iki önemli şifre var: 1-Hücumda Gomis, Eren'le birlikte oynamalı.
2-Erken gol bulmak için ilk 15 dakika boyunca İsveç ekibini bunaltacak bir baskı yapılmalı.
Eğer Tudor, korkak davranır, tek forveti tercih ederse Galatasaray, golü bulmakta zorlanır.
Yani Tudor cesur olmalı, Galatasaray bıkmadan, usanmadan rakibi bunaltacak bir baskı yapmalı.
Rodrigues ille rakibini geçmek için saplantılı olmamalı.
Eren ve Gomis'e sıfıra inmeden orta yapmalı.
Belhanda'nın oynaması pas kalitesini yükseltecektir.
Özellikle Gomis duvar pası yapacak fırsatı bulacaktır.
Tolga, hakemle didişmemeli, gelişi güzel de hücuma çıkmamalı.
Çünkü ne şut ne de pas yapabiliyor.
O işi Selçuk'a bırakmalı.