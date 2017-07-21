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DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:44
Paulo Henrique, Akhisar Belediyespor'a transfer oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi uzun süredir forvet oyuncusu arayan , Trabzonspor'un eski santrforu 'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı yıldız için düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, Asbaşkan Harun Eryüksel ve Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar da katıldı. Yönetim, 28 yaşındaki Henrique'nin iyle ilgili kulübün resmi internet sitesinden, "Akhisarsporumuz Brezilyalı futbolcu Paulo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de 2011-2014 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyerek Süper Lig'de 78 maçta 19 gol atan Henrique, daha sonra Çin'de Shanghai Shenhua, Portekiz'de Estoril ve ülkesinde Sport Recife'de de oynadı. 'un hücum hattındaki Ricardo Vaz Te ve geçen sezon kiralık olarak gelen Sokol Cikalleshi takımdan ayrılmıştı.

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Paulo Henrique, Akhisar Belediyespor'a transfer oldu
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