Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Konyaspor, Fenerbahçe altyapısından yetişen bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı takım yaklaşık 3 hafta önce 20 yaşındaki sağ bek Savaş Polat'ı transfer etmişti. Konyaspor'un Fenerbahçe'den yetişen son transferinin ise 19 yaşındaki stoper Kadir Kaan Özdemir olduğu öğrenildi.

Atiker Konyaspor Sportif Direktörü Bülent Akın, Anadolu'da Bugün Spor'a yaptığı açıklamada transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, genç oyuncuyu bonservisiyle beraber kadrolarına kattıklarını söyledi.