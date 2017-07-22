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'de bir ayrılık daha

Giriş Tarihi: 22.7.2017 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 16:20
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

, 'nin altyapısında forma giyen 'tan sonra aynı takımdan 'i de transfer etti.

Konyaspor, Fenerbahçe altyapısından yetişen bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı takım yaklaşık 3 hafta önce 20 yaşındaki sağ bek Savaş Polat'ı transfer etmişti. Konyaspor'un 'den yetişen son transferinin ise 19 yaşındaki stoper Kadir Kaan Özdemir olduğu öğrenildi.

Sportif Direktörü Bülent Akın, Anadolu'da Bugün Spor'a yaptığı açıklamada transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, genç oyuncuyu bonservisiyle beraber kadrolarına kattıklarını söyledi.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
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