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, ile anlaştı! Top artık Negredo'da...

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 16:52
Beşiktaş, Valencia ile anlaştı! Top artık Negredo'da...

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam edecek olan , çalışmalarına da devam ediyor.

Birinci önceliği santrfor olan siyah-beyazlılar, kulübü ile anlaşma sağladıkları 'nun kararını bekliyor.

İspanyol oyuncu ile görüşmelerini sürdüren başkan Fikret Orman ve komitesi, Negredo'nun istediği yüksek rakamı kendi belirledikleri seviyeye çekmeye çalışıyor. Rakamların 'ın istediği seviyeye inmesi halinde siyah-beyazlıların yeni santrforu Negredo olacak.

Kanat transferinde de önemli isimlerle temas halinde olan transfer komitesinin Lens için Sunderland ile yeniden görüşme yaptığı ve hem kiralık hem de bonservis için şartları sorduğu öğrenildi.

BAŞKAN FİKRET ORMAN KAMPA KATILIYOR

Bu arada başkan Fikret Orman da takımın İspanya kampını takip edecek. Her sezon mutlaka kampa gelen ve takımla birkaç gün geçiren Orman, geleneği bu yıl da sürdürecek ve yarın Marbella'ya gelecek.

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Beşiktaş, Valencia ile anlaştı! Top artık Negredo'da...
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