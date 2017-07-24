En çok ben almalıyım

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Sofiane Feghouli'nin transferi için başkan Dursun Özbek devreye girdi. Sportif direktör Cenk Ergün'le birlikte önceki gün Fransa'ya giden başkan Özbek, Paris'te Feghouli'nin menajeri Habib Antar'la masaya oturdu. Tunuslu menajerin görüşmede oyuncusu için Galatasaray'dan astronomik rakamlar talep ettiği ortaya çıktı. İşte SABAH
farkıyla detaylar...
GÖKHAN TÖRE'Yİ ARADI: BANA GALATASARAY'I ANLAT!
Feghouli,
Galatasaray'dan teklif gelince West Ham United'dan eski takım arkadaşı Gökhan Töre'yi aradı. Sarı-kırmızılı kulüp hakkında bilgiler alan 27 yaşındaki sağ açık, İspanya ve İngiltere deneyiminden sonra Türkiye seçeneğine sıcak yaklaştı.
Ancak Cezayirli oyuncu talepleriyle Galatasaray yönetimini oldukça zorladı. Menajerine "Galatasaray'da en fazla ücreti ben almalıyım'' talimatını veren Feghouli pazarlıklarda kolay kolay geri adım atmadı. 2 milyon 700 bin Euro'luk ilk teklifi reddeden yıldız oyuncu, 3 milyon 100 bin Euro'ya da 'Hayır' dedi ve yıllık 4 milyon Euro'luk ücret talep etti.
YARIN AKŞAM GELİYOR, ÜÇ YILLIK İMZA ATIYOR
Galatasaray'ın
Avrupa'dan elenmesi de Feghouli'nin elini güçlendirdi. Taraftar tepkisini azaltmak için kulübün flaş transfer yapmaya mecbur kaldığını anlayan yıldız oyuncu, sözleşmesine özel uçakla seyahatler, kiralık araba ve kiralık ev gibi ekstra maddeler ekletmeye çalıştı.
Ancak Galatasaray vazgeçmedi. West Ham'la 4.5 milyon Euro'ya uzlaşan Cimbom, yıllık 4 milyon Euro'ya 3 senelik kontrat karşılığı da Feghouli ile anlaştı. Özbek, dün akşam İstanbul'a dönerken, Cezayirli futbolcunun ise yarın akşam gelmesi ve sağlık kontrolleri sonrası imzayı atması bekleniyor.
SNEİJDER'E 1.5 MİLYON €
Galatasaray'la
sözleşmesini fesheden Hollandalı yıldız futbolcunun yeni takımı merak konusu... Şu ana kadar sadece Sampdoria'dan resmi teklif alan Sneijder'e İtalyan ekibinin yıllık sadece 1.5 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.
Sarıkırmızılılarda 5 milyon Euro'dan fazla kazanan Sneijder'in teklifi çok düşük bulduğu ve Sampdoria'ya olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Sneijder'i doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Utrecht transfer etmeye çalışıyor ve maddi kaynak arıyor.
ASLAN 11'İ TAMAMLADI
Galatasaray'da
yıllar sonra 1 ile 11 arasındaki forma numaralarının tamamı doldu. Yeni transfer Mariano'nun 2'yi alması ile ilk 11 tamamlandı.
İşte liste: 1-
Muslera, 2-
Mariano, 3-
Maicon, 4-
Serdar Aziz, 5-
Ahmet Çalık, 6-
Tolga Ciğerci, 7-
Yasin Öztekin, 8-
Selçuk İnan, 9-
Eren Derdiyok, 10-
Belhanda, 11-
Sinan Gümüş.
HAFTA SONUNDA MESAİYE DEVAM
Avrupa'ya
veda sonrası Galatasaray, 18 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Tudor yönetimindeki antrenmanda beşe beş dar alanda çift kale maç yapıldı. Cumartesi ve pazar günü takımı boş bırakmayan Hırvat hoca, yönetimden de yeni bir kamp ve hazırlık maçları ayarlanmasını istemişti.