En çok ben almalıyım

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Sofiane Feghouli'nin transferi için başkan Dursun Özbek devreye girdi. Sportif direktör Cenk Ergün'le birlikte önceki gün Fransa'ya giden başkan Özbek, Paris'te Feghouli'nin menajeri Habib Antar'la masaya oturdu. Tunuslu menajerin görüşmede oyuncusu için Galatasaray'dan astronomik rakamlar talep ettiği ortaya çıktı. İştefarkıyla detaylar...Galatasaray'dan teklif gelince West Ham United'dan eski takım arkadaşı Gökhan Töre'yi aradı.Ancak Cezayirli oyuncu talepleriyle Galatasaray yönetimini oldukça zorladı.Avrupa'dan elenmesi de Feghouli'nin elini güçlendirdi.Ancak Galatasaray vazgeçmedi. West Ham'la 4.5 milyon Euro'ya uzlaşan Cimbom,sözleşmesini fesheden Hollandalı yıldız futbolcunun yeni takımı merak konusu... Şu ana kadar sadeceSarıkırmızılılarda 5 milyon Euro'dan fazla kazanan Sneijder'in teklifi çok düşük bulduğu ve Sampdoria'ya olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Sneijder'i doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Utrecht transfer etmeye çalışıyor ve maddi kaynak arıyor.yıllar sonra 1 ile 11 arasındaki forma numaralarının tamamı doldu. Yeni transfer Mariano'nun 2'yi alması ile ilk 11 tamamlandı.Muslera,Mariano,Maicon,Serdar Aziz,Ahmet Çalık,Tolga Ciğerci,Yasin Öztekin,Selçuk İnan,Eren Derdiyok,Belhanda,Sinan Gümüş.veda sonrası Galatasaray, 18 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Tudor yönetimindeki antrenmanda beşe beş dar alanda çift kale maç yapıldı. Cumartesi ve pazar günü takımı boş bırakmayan Hırvat hoca, yönetimden de yeni bir kamp ve hazırlık maçları ayarlanmasını istemişti.