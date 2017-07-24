Marbella’da Negredo zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Yarınki görüşme sonrası tecrübeli golcünün kampa katılma ihtimali bulunuyorBeşiktaş Başkanı Fikret Orman, As Başkan Umut Güner, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak bugün İspanya'ya giderek transfer için kamp kuracak.İlk randevu ise Alvaro Negredo'nun menajerine verildi.gerçekleştirilecek görüşmeye Negredo'nun da katılabileceği ve anlaşma sağlanması halinde takıma dahil olabileceği belirtildi. 32 yaşındaki golcüye 2.5 milyon Euro önerip, kulübüne de kiralama teklifi götüren Başkan Orman ve ekibi, bu transferin bitme ihtimalini yüzde 80 olarak görüyor.arada Beşiktaş'ta antrenörlük yapan Miguel Peiro Montanana, vatandaşı Negredo'ya övgüler yağdırdı. Miguel, "Valencia Negredo'yu 30 milyon Euro'ya almıştı. Ancak İspanyol Futbol Federasyonu FFP'den dolayı oynatma izni vermiyor.Beşiktaş'la görüşmelerin ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ancak Negredo her takıma katkısı olabilecek kalitede bir forvet" diye konuştu.Beşiktaş, eşi ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Negredo'nun özel hayatını mercek altına aldı. Siyah-beyazlılar, bu durumun oyuncunun performansını olumsuz etkilemesinden çekiniyor.