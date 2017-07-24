Marbella’da Negredo zirvesi

Yarınki görüşme sonrası tecrübeli golcünün kampa katılma ihtimali bulunuyor
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, As Başkan Umut Güner, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak bugün İspanya'ya giderek transfer için kamp kuracak. Takımın da yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu tatil cenneti Marbella'da 3 gün boyunca kalacak olan siyah-beyazlı idareciler, ilgilendikleri oyuncuların menajerlerleri ile görüşecek.
İlk randevu ise Alvaro Negredo'nun menajerine verildi.
PERŞEMBE LONDRA'YA GEÇEBİLİRLER
Yarın
gerçekleştirilecek görüşmeye Negredo'nun da katılabileceği ve anlaşma sağlanması halinde takıma dahil olabileceği belirtildi. 32 yaşındaki golcüye 2.5 milyon Euro önerip, kulübüne de kiralama teklifi götüren Başkan Orman ve ekibi, bu transferin bitme ihtimalini yüzde 80 olarak görüyor. Fikret Orman'ın Negredo pazarlıklarından çıkacak sonuca göre Perşembe günü Londra'ya gidip, Bony ve Remy için temaslarda bulunması bekleniyor.
MIGUEL: NEGREDO ÇOK KALİTELİ BİR FORVET
BU
arada Beşiktaş'ta antrenörlük yapan Miguel Peiro Montanana, vatandaşı Negredo'ya övgüler yağdırdı. Miguel, "Valencia Negredo'yu 30 milyon Euro'ya almıştı. Ancak İspanyol Futbol Federasyonu FFP'den dolayı oynatma izni vermiyor. Yüzde 90 yine kiralık gönderecekler.
Beşiktaş'la görüşmelerin ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ancak Negredo her takıma katkısı olabilecek kalitede bir forvet" diye konuştu.
ÖZEL HAYATI İNCELEMEDE
Beşiktaş, eşi ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Negredo'nun özel hayatını mercek altına aldı. Siyah-beyazlılar, bu durumun oyuncunun performansını olumsuz etkilemesinden çekiniyor.