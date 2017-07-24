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'dan Eto'o ve açıklaması

Giriş Tarihi: 24.7.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 15:04
Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Fenerbahçe açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Teknik Direktör , adı ile anılan hakkında konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü , son günlerde ismi 'yle anılan hakkında Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın Eto'o ile ilgili sözleri:

"Basında sürekli isimleri yazılıyor. Sakıb Aytaç Fenerbahçe ile yazılmıştı. Eto'o için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Bu konuda ne benim ne de başkanın bir haberi var. Şu anda bir şey söylemem mümkün değil. Eto'o'nun cenazesi vardı ve Kamerun'daydı. Kendisi dün aramıza katıldı, Eto'o ile toplantı yaptım, böyle bir şeyin olmadığını, şu anda sadece Beşiktaş maçını düşündüğünü ifade etti" (Ajansspor)

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Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Fenerbahçe açıklaması
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