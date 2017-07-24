Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Fenerbahçe açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde ismi Fenerbahçe'yle anılan Samuel Eto'o hakkında Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın Eto'o ile ilgili sözleri:

"Basında sürekli transfer isimleri yazılıyor. Sakıb Aytaç Fenerbahçe ile yazılmıştı. Eto'o için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Bu konuda ne benim ne de başkanın bir haberi var. Şu anda bir şey söylemem mümkün değil. Eto'o'nun cenazesi vardı ve Kamerun'daydı. Kendisi dün aramıza katıldı, Eto'o ile toplantı yaptım, böyle bir şeyin olmadığını, şu anda sadece Beşiktaş maçını düşündüğünü ifade etti" (Ajansspor)