Negredo için final günü

Beşiktaş
, forvet transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Tigres forması giyen Gignac için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, bugün AIvaro Negredo
'nun menajeri ile masaya oturacak. Başkan Fikret Orman
, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcoğlu, takımın kamp yaptığı Marbella'da tecrübeli forvetin menajeriyle bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak. Görüşmeye katılması beklenen Negredo'nun Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde, siyahbeyazlıların kampına dahil olacağı belirtildi.
Başkan Orman ve ekibi, bu transferin kulüp ayağını Valencia ile el sıkışarak halletti.
ABOUBAKAR'DAN UMUT KESİLMEDİ
Valencia,
İspanya Futbol Federasyonu'nun uyguladığı kısıtlama nedeniyle maliyeti yüksek olan oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Negredo'ya ilk temasta 2.5 milyon Euro öneren siyah-beyazlıların, bu rakamı 3 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı ve tecrübeli golcüden de indirim isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş, Negredo ile masaya oturmasına rağmen geçen yıl Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar için de umutlarını koruyor... Kamerunlu yıldızın Portekiz ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesi ve "Kulüpler anlaşsın, ben gelirim" tavrı, bu transferi tekrar gündeme getirdi.
Beşiktaş, Wilfried Bony ve Loic Remy'yi ise diğer alternatifler arasında tutuyor.
Geçen sezonu Middlesbrogh'ta kiralık olarak geçiren Alvaro Negredo, 39 maçta forma giydi. İspanyol golcü bu maçlarda 10 gol ve 5 asistle oynadı.