Negredo alternatif

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, İspanya'da Valladolid ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekibin transfer gündemini değerlendirdi. İşte Orman'dan satır başları:
Kampta takım şu anda tam kadro. Biz kalan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Negredo
4-5 alternatifimizden bir tanesi ancak açıkçası Negredo'dan başka önceliklerimiz bulunuyor.
Taraftar baskısı var ama bu baskı yüzünden fazla para veremem. Zamanımız var. Şartlar uygun olursa bir stoper alabiliriz.
Lens iyi bir oyuncu ama önceliğimiz değil. Aboubakar'ın ise bir yıllık kontratı var. Porto para kazanmadan bırakmak istemiyor. Lorient bizim verdiğimiz parayı istiyor. İki transfer yapacağız gibi duruyor ama üç de olabilir.
SAHADAKİ PEPE'Yİ MERAK EDİYORUZ
Fikret Orman, başarılarla dolu Real Madrid kariyeri sonrası Beşiktaş'ı tercih eden Portekizli stoper Pepe
hakkında yöneltilen sorulara ilginç bir yanıt verdi. Orman, "Pepe, çok büyük, çok kaliteli bir oyuncu ama transferin ismi değil, sahadaki hali önemli. Açıkçası sahadaki Pepe'yi merak ediyoruz. Bize neler katacağını, arkadaşlarını nasıl yukarı çekebileceğini merak ediyoruz. Umarım iki taraf adına da çok faydalı bir birliktelik olur" şeklinde konuştu.