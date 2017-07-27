Hızlı hücum şok baskın

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi
3. ön eleme turunda Sturm Graz
karşısında çıkıyor. UPC Arena'da TSİ 20.00'de
başlayacak ve Norveçli hakem Ola Hobber Nilsen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports
'tan yayınlanacak. Fernandao'nun sakatlığına Van Persie'nin de eklenmesiyle santrforda tek alternatif 20 yaşındaki Ahmethan...
Dün bir şok da Kjaer'le yaşandı. Avrupa'dan talipleri olan Danimarkalı kafileye alınmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve ekibi, Sturm Graz'ın Avrupa ve ligde oynadığı son 3 maçı mercek altına alarak bugün oynanacak mücadelenin stratejisini belirledi.
İşte teknik heyetin hazırladığı Sturm Graz raporu:
ARTILARI
Rakibe göre 4-4-2 veya 4-4-1-1 sistemini tercih ediyorlar. Bu iki sistemde de özünde aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar.
En büyük silahları, ev sahibi oldukları maçlarda yaptıkları başlangıçlar. Son derece tempolu ve baskı kurma hedefiyle özellikle ilk 10-15 dakikada agresif başlıyorlar.
İç saha oyunları genelde topa daha fazla sahip olma üzerine kurulu. Savunmayı çok önde kurup riskli oyunla baskıyı artırıyorlar.
Avrupa Ligi'nde içerde 1-0 yenildikleri Mladost maçında yoğun bir tempoyla bol pozisyona girdiler. Ancak skoru elde edemediler.
İkinci maçı da deplasmanda olmasına rağmen üstün oynayıp bu kez skora rahat gittiler ve turu geçtiler (3-0).
Ligde oynadıkları St.Polten maçında çok erken 2-0 yenik duruma düştüler. Ancak sonrasında yine o sevdikleri baskı oyununu oynayıp son dakikada da olsa 3-2 kazanmayı bildiler.
EKSİLERİ
Kendi sahalarındaki baskı ve tempo oyunları, kendilerinden güçsüz takımlara karşı üretkenlik olarak geri dönüyor. Ancak zorlu rakipler önünde kolay yıkılmalarına neden oluyor.
Savunmayı çok önde kurmaları, yedikleri kontratak sayısını artırıyor.
Topa sahip olamayınca dengeleri bozuluyor
ÖNLEMLER
Skoru elde edene kadar çift forvetten vazgeçmiyorlar. Bu nedenle Mehmet Topal sık sık iki stoperin arasına girip onları rahatlatacak.
Maç başlangıcında topa sahip olup ritmi düşürmek hem tribünleri hem rakibi oyundan düşürecek. Bol paslı bir başlangıç iyi skorun anahtarı olacak.
Savunma dakikalar ilerledikçe öne çıkacak. Bu noktada özellikle Dirar ve Valbuena'ya atılacak toplar üretkenliği artıracak.
PARİS'TE ÜS KURDU
KJAER'İN Avusturya'ya götürülmemesi Sevilla'ya satılacağı için sakatlık ve gideceği takımda Avrupa'da oynamama riskini ortadan kaldırmak için yorumlandı. Ancak yönetimden şu bilgiler alındı: "Kjaer ile ilgili kulübe ulaşan hiçbir teklif yok. Sevilla ve diğer haberleri biz de basından okuyoruz. Menajer Hasan Çetinkaya kulübümüze katacağımız oyuncular için Paris'te. Sadece Ben Arfa değil 3-4 oyuncu için görüşme yapıyor." Lucas Lima ve Ben Arfa transferlerinde aşama kaydedildiği öğrenilirken, Graz maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
BÜYÜKELÇİ KARŞILADI
2 saat süren bir yolculukla Avusturya'ya giden F.Bahçe'yi havalimanında Türkiye Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı karşıladı
14 BİN BİLET SATILDI
DÜN itibariyle 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da 14 bin bilet satıldığı açıklandı. 1500 Türk taraftar da kendilerine ayrılan yerde F.Bahçe'yi destekleyecek. Sarı-lacivertli kulüp maç öncesi taraftarına provakasyona kapılmama ve olay çıkarmama uyarısında bulundu. Bu arada dün itibariyle F.Bahçe'nin kombine kart satışlarının 15 bin adeti geçtiği duyuruldu. 3 Ağustos'ta Sturm Graz ile Kadıköy'de oynanacak maçın biletlerindeki satış adedi 2 bin 500 olarak açıklandı ve satışın devam ettiği belirtildi.
FATİH TERİM YORUMU...
AYKUT Kocaman
, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili ise, "Türkiye Futbol Direktörlüğü tanımıyla ilgili bilgim olmadığını söylemiştim. Bugünkü (dün) durumla ilgili gerçek bilgiye sahip değilim. Yoğunlaşmam maç üzerine... Bilgi akışını takip etmedim. Belki ilerleyen günlerde gerekirse açıklama yaparım. Şu an için bir şey söylemek çok erken" değerlendirmesinde bulundu.