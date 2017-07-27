Sahaya cıktığımda verilen değer önemliydi

Beşiktaş
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İspanya kampında dün Gökhan Gönül
gazetecilerin karşısına çıktı. F.Bahçe'de 3. yıldızı taktığını hatırlatan Gökhan, "Beşiktaş'ta inşallah üçüncü yıldızın ardından 4.'sünü takmanın onurunu yaşarım" dedi. İşte Gökhan'ın sözleri:
Sıkıntılı bir transfer oldu benim açımdan. Başlarda kolay değildi. Taraftarın, kulübün, yöneticilerin gelir gelmez kabullenmesi işimi kolaylaştırdı. Çok güzel karşılandım. Sakatlığım vardı 2-3 ay. Oynamak istiyordum. Bana gösterilen değerin karşılığını sahada vermeye çalıştım. Sonunda şampiyonluk geldi. İlk yılda büyük bir onur. Sadece şampiyonluk değil, sahaya çıktığım zaman verilen değer de benim için çok önemliydi.
F.Bahçe'de üç yıldız takmıştım, Beşiktaş'ta 3 yıldızı takıyorum. 2 yıl daha sözleşmem var. Takım olarak Beşiktaş'ın göğsüne inşallah 4'üncü yıldızı takacağız.
şenol Güneş hocaya kolay kolay bir şey beğendiremezsin. Bir forvet olarak 3 gol atsan işimi yaptım dersin. "4-5-6 yap" diyen hocadır Güneş. Çalışmayı seven biri, işkolik. Takıma izin verdiğinde kendisinin uyuduğunu düşünmüyorum.
Avrupa'da kupa imkansız değil
Sezon başı çok koşarak kondisyon katabilirsiniz ama topla ilişkin çok önemli. Topla ne yapacaksın? Futbolcu topu seviyor. Talisca'ya 10 tur koşmak mı yoksa 1000 kere topa vurmayı mı tercih edersin deseniz bin kez topa vurur.
2 yıl üst üste şampiyonluktan sonra hedefimiz tabii ki 3'üncü şampiyonluk. Başarı geldikçe daha çok istiyorsun. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu kez 4 isteyecekler, 5 isteyecekler. Şenol Hoca 5 versen 10 ister. Ben onlardan daha çok isterim.
Bazı imkansız dediğimiz durumlar var. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilirdik. Beşiktaş'ta UEFA veya başka bir kupa kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Başkan, yönetim, taraftar, oyuncu grubu teknik ekip başarı için hazır. Cenk'in pozisyonları var belki değerlendirse maç bitecek. UEFA zor değil.