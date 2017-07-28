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Atınç sakatlandı Güneş'in planları alt üst oldu!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 15:07
Atınç sakatlandı Güneş'in planları alt üst oldu!

, Marbella kampında sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan 'ın şokunu yaşıyor.

Sabah antrenmanında yaşanan bu başta olmak üzere tüm takımın moralini bozarken tüm arkadaşları genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bu tip sakatlıklarda ameliyattan sonra 6 ay içinde iyileşme yaşansa da futbolcunun kondisyon ve kendi öz güvenini tekrar kazanması açısından sahalara dönmesi 1 yılı buluyor. Siyah beyazlılarda önceki yıllarda aynı sakatlığı yaşayan Ersan, İsmail Köybaşı, Tolgay Arslan, Rhodolfo gibi oyuncular genel olarak 10-12 ay sonra sahalara dönmüştü. Benzer durumlar göz önüne alındığında Atınç'ın da sahalara dönmesi en az bir yılı bulacağı için yönetimin stoper planlarında da bazı değişiklikler yapması söz konusu olacak.

TRANSFERİ DE ETKİLEYECEK

Santrfor transferi ve kanat oyuncusu transferinden sonraya bırakılan stoper transferi hem hazırlık maçlarında yenilen goller hem de yaşanan bu sakatlık sonrası artık kaçınılmaz hale gelecek. Pedro Franco ve Milosevic'i kesinlikle kadroda düşünmeyen Güneş'in de Atınç'ın sakatlığı sonrası iki oyuncudan birini kadroda tutması ihtimaller dahilinde. Ancak bu ihtimal, Atınç'ı zaten 3. veya 4. yedek olarak düşünen Güneş'in Pepe, Tosic ve Mitrovic'in yanına gelecek yeni isimle birlikte 4 stoperi tamamlayacağı için düşük bir ihtimal olarak kalıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE LİSTE SIKINTISI

Bu arada Atınç'ın sakatlanması 'nın Şampiyonlar Liginde uyguladığı liste sıkıntısını da akıllara getirdi.

Altyapı kontenjanı listesinden gösterilen Atınç'ın olmayışı 'a kontenjan açısından yeni bir (altyapıdan yetişmiş) oyuncu transferi zorunluluğu getirmiyor. Beşiktaş UEFA listesinin altyapı kontenjanını (altyapıdan yetişmiş oyuncu transfer etmez ise) eksik yazma hakkına sahip ve bu hakkını geçen sezon da kullanarak altyapı kontenjanına sadece 2 futbolcu yazmıştı.

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Atınç sakatlandı Güneş'in planları alt üst oldu!
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