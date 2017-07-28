Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Feghouli ve Fernando transferlerinden sonuca ulaştı. Feghouli için West Ham'a 4,5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

Habere göre 3 yıllığına anlaşılan Fernando'ya yıllık 3M Euro; 3+1 yıllığına anlaşılan Feghouli'ye ise 3,8M Euro garanti ücret ödenecek.

Fernando ve Feghouli'nin en geç pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacakları belirtildi. İki futbolcu, imzanın ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.







SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?



Tam adı: Sofiane Feghouli

Doğum tarihi: 26 Aralık 1989

Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa

Yaş: 27

Boy: 1,77 m

Uyruğu: Cezayir

Milli takım maç sayısı: 44

Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United

Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart

Sofiane Feghouli, 22 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Levallois-Perret şehrinde dünyaya geldi. Paris Saint-Germain altyapısından Grenoble'ye transfer olan Sofiane Feghouli, 17 yaşında iken 27 Nisan 2007 tarihinde Ligue 2'de ilk golünü attı.

Oyun tarzının eski Fransız yıldız Zinedine Zidane'a benzetilmesi ona "Yeni Zidane" lakabını kazandırmıştır. Grenoble formasında 60 maçta 3 gol atan Sofiane Feghouli, 2010 yılında La Liga'nın önde gelen köklü kulüplerinden Valencia'ya transfer oldu.

2011 yılının devre arasında da UD Almeria takımına kiralık olarak giden Sofiane Feghouli, forma şansı bulamamıştır ve çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetmiştir. 2011'in yaz döneminde yeniden Valencia'ya dönen Sofiane Feghouli, 2011-2012 sezonunda daha fazla forma şansı bulmuştur ve çıktığı 33 maçta 9 gol atmıştrı.

Aslen Cezayirli olan Sofiane Feghouli, milli takım olarak Fransa Milli Takımı'nı seçmiştir. 12 Kasım 2008'de Uruguay ile oynanan hazırlık maçında forma şansı bulan ve ilk kez milli olan Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir - Mali maçının kadrosuna çağırılmıştır.







FERNANDO KİMDİR?



Tam adı: Fernando Francisco Reges

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987

Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya

Yaş: 29

Boy: 1,83 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - ön libero

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City

Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart



Fernando ise Manchester City'de geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nda da 4 mücadelede forma şansı buldu.