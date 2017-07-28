Öncelik son dört maç!

Fatih Terim
'le yolların ayrılmasından sonra Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ı teslim edecek bir isim için acele etmiyor ve ince eleyip sık dokuyor. Öncelikle Dünya Kupası elemelerinde son dört maç için bir hoca arayan TFF, daha sonra yeni ekiple yeni bir sayfa açarak yola devam etmek istiyor. Bu konuda tecrübeli isimlere yönelinirken, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Lucescu
isimlerinde yoğunlaşıldı. Ancak hem Güneş hem de Beşiktaş yönetimi TFF'ye 'hayır' diyor...
Kulislerde ismi geçen Mustafa Denizli'nin ise 4 maçlık pakete soğuk baktığı belirtiliyor. Gündemdeki diğer isim Lucescu'nun ise yaşından dolayı çekinceler var...
Ayrıca 71 yaşındaki Rumen hocanın, G.Saray ile flörtü de devam ediyor...
İSPANYOL HOCA ŞU ANDA BOŞTA
Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Del Bosque de dün sürpriz bir şekilde gündeme geldi. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda büyük başarılar ede eden Bosque şu an boşta... Milli Takım'ın elemelerdeki son 4 maçı ise şöyle:
2 Eylül: Ukrayna-Türkiye, 5 Eylül: Türkiye-Hırvatistan, 6 Ekim: Türkiyeİzlanda, 8 Ekim: Finlandiya-Türkiye...
GÜNEŞ: BEŞİKTAŞ'TA HEDEFİM BİTMEDİ
TFF yönetiminde bir numaralı aday Şenol Güneş... Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hocayı başka bir yere göndermeye niyetli olmadığını çok açık bir dille dile getirdi. A Milli Takım'la 2002'de Dünya Kupası 3.'lüğü yaşayan Şenol Güneş de Başkan Orman'la aynı düşüncede. Güneş yaptığı açıklamada, "Karakter olarak bir yerde çalışırken ve o işe konsantre olup olmuşken başka alanlarla ilgilenmem. Beşiktaş'ta iki yıllık kontratım var. Ve Beşiktaş'ta yapılacak daha çok iş var. Üst üste üçüncü şampiyonluğu almak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Ancak TFF'nin, "Güneş ve Orman'ı en azından kalan 4 maç için bizimle olun" diyerek ikna etmeye çalıştığı bildirildi.