Yazarlar Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı

?Gürcan BİLGİÇ: Futbol makinesi
Bu maçın mesajı nedir?
diye sorsalar; "Önyargılar yerle bir oldu"
derdim... Aykut Kocaman
'ın Fenerbahçe
'ye geldiği belli olduğunda müthiş bir karamsarlık vardı. Çoğunluk defansif, durağan, sıkıcı bir oyun bekliyordu. Bu nedenle itirazlar da güçlüydü. Hazırlık maçlarında da doğrusu bu beklentilerin paralelinde performanslar izledik. Ama Aykut Kocaman ilk resmi karşılaşmasında santrforu, oyun kurucusu ve defansının en önemli ismi olmadan bu sezon nasıl bir takım izleyeceğimizi gösterdi.
Daha ilk baştan önde baskı ile başladılar oyuna... Golü yediler (bunun hikayesi de ayrı) yine de arzuladıkları veya hedeflediklerinden vazgeçmediler. Bir an önce topu kapıp, en akıllı seçimi yapıp en etkili hücumu yapmanın peşine düştüler.
Kocaman, tek ön libero ile oynadı. Sonucun önemli olduğu bir deplasman maçında Topal-Souza ikilisinden vazgeçti. Geçen iki sezondakilerin yüreğini yetmediği "Defansif" diye eleştirilen Aykut Hoca karara bağladı.
Aslında bu bir manifesto. Şunu iyi biliyor, önemli olan kiminle oynadığın değil, nasıl oynadığın. Ama onu izleyen kamuoyu, öylesine ön yargılara sahip ki, titrin değil şeklin peşinde. Fenerbahçe taraftarının heyecanını döndürecek olan şey yaratıcı oyuncu sayısı... Bir aydır, özgüveni dibe vurmuş, büyük takım taraftarını kaybetmiş bu grubu önce ayağa kaldırmak sonrada ne olduklarını anlattı. Sturm Graz, iyi bir takım ancak Fenerbahçe'nin dengi değil.
Fakat sahaya çıkan takımda santrfor yoksa, oynadığı hazırlık maçlarında galibiyeti yoksa üstelik iki sezondur travma yaşıyor. Ve oyuncularının kendilerinin ne olduğunu bilmiyorsa aslında Fenerbahçe, Sturm Graz
'dan daha iyi değil. Bu galibiyet, bir geri dönüş... Elemeli bir maç için önemli bir avantaj kazandılar... Ama bundan önemlisi ne olduklarını hatırladılar. Ekmeğin aslanın midesinde olduğunu, Östersunds hepimize ispat etti. Koşmadan, mücadele etmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz.
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si önyargıları kırarak ve ofansif zenginliğiyle yola çıkmış geliyor. Bu takıma Mehmet Ekici girecek... Santrfor gelecek... Daha da önemlisi birlikte oynayıp gelişecekler...
Başakşehir'den sonra yeni bir futbol makinesinin haberini Strum Graz'dan verelim.